В Самарской области против переноса начала учебного года на 1 октября

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Члены Общественной палаты Самарской области выступили против переноса начала учебного года в школах на 1 октября, сообщает op63.

Законопроект о переносе начала учебного года был внесен в Государственную думу в середине ноября 2020 года. Авторы законопроекта предлагают провести добровольный эксперимент по переносу начала учебного года в школах на 1 октября. После завершения эксперимента 31 августа 2023 года Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России и Рособрнадзором должны будут провести оценку его результатов и представить соответствующий доклад с предложениями в правительство Российской Федерации. В пояснительной записке к законопроекту подчеркнуто, что он принимается «в целях формирования эффективного процесса воспитания и обучения школьников».

Однако члены Общественной палаты Самарской области категорически не согласились с такой постановкой вопроса, пишет АиФ Самара.

«Требования к организации эксперимента не являются достаточными и обоснованными. Цели законопроекта изначально сформулированы, с одной стороны, без изучения мнений родителей, законных представителей учащихся общеобразовательных учреждений, с другой стороны, без учета возможностей каникулярной занятости учащихся школ на период с 1 сентября до 1 октября. Ссылки на опыт зарубежных стран, имеющих иные экономические условия, национальные образовательные традиции, климатические условия, при всем уважении к опыту и традициям других стран, нельзя считать убедительными. Необходимо, прежде всего, сохранять отечественные традиции и учитывать социально-экономическую ситуацию и географические, климатические особенности России, – считает член комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам образования и науки Анна Васильева.

«Сохранение единой даты старта учебного года для всех образовательных организаций – 1 сентября – не только исторически сложившаяся традиция. Это позволяет адаптироваться к возвращению в учебные коллективы в более комфортных условиях, до наступления сезонных ОРЗ/ОРВИ», - подчеркнул Юрий Холопов.

Представленный на рассмотрение законопроект не является актуальным и необходимым, – общий вывод, к которому пришли члены Общественной палаты Самарской области, принявшие участие в общественной экспертизе документа.

Заключение, содержащее аргументированную позицию самарских общественников, направлено в Общественную палату России.

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