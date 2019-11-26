В Самарской области пройдет научная конференция «Производство отходов – глобальная проблема человечества»

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Основная задача конференции: максимальное вовлечение старшеклассников и студентов вузов в организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры.Темы научных работ были составлены на основе анализа актуальных проблем в сфере обращения с ТКО в Самарской области:- Экологические проблемы защиты окружающей среды особо охраняемых природных территорий Самарской области;- Рекультивация нарушенных земель;- Экологическое обоснование и оснащение полигонов и другие.В рамках первого (заочного) этапа конкурса были отобраны 12 лучших работ. Теперь авторы будут защищать своих проекты перед членами жюри, среди которых: заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская, руководитель экологического управления единого регионального оператора Самарской области "ЭкоСтройРесурс" Екатерина Луценко, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников