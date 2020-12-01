В Самарской области подвели итоги реализации проекта «Билет в будущее»-2020

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Завершился третий сезон главного профориентационного проекта страны «Билет в будущее». Второй год подряд он реализуется в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

За три года ученики 6 – 11-х классов из всех регионов России проходили тесты на самоопределение, через профессиональные пробы погружались в разные профессии на практике, в их числе и школьники Самарской области.

Основу развития экономики нашего региона составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью (автомобилестроение, производство авиационной и космической техники), а также производства с высокой глубиной переработки (химия, металлургия). Грамотные кадры для таких производств – фактор решающий, неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Руководитель региона уделяет большое внимание развитию системы среднего профессионального образования. В техникумах и колледжах региона обновляется материально-техническая база, что дает новые возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов. «Билет в будущее» позволяет познакомить школьников с инфраструктурой образовательных организаций, в том числе колледжей, вузов и Кванториумов.

В Самарской области только в этом году на платформе проекта зарегистрировались более 54 тысяч ребят. Школьники посетили свыше 21 тысячи практических мероприятий, которые проходили как в очном, так и в онлайн форматах. Из них в Самарской области проведено более пяти тысяч профессиональных проб по 74 компетенциям на базе 62 площадок.

«В последние три года мы наблюдаем со стороны абитуриентов возросший интерес к учреждениям среднего профессионального образования. Это не просто слова, они подкреплены контрольными цифрами приема в техникумы и колледжи Самарской области. Как пример, в 2020 году более 52% выпускников девятых классов решили продолжить обучение в учреждениях СПО. Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест по программам среднего профессионального образования, но конкурс по отдельным специальностям в этом году составлял более четырех человек на место, – отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Это результат комплексного подхода к повышению престижа среднего профессионального образования. На достижение этой цели нас ориентирует Президент России Владимир Владимирович Путин. Самарская область активно включилась в реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы» Национального проекта «Образование». В рамках него в этом году мы создали 10 высокотехнологичных мастерских в двух колледжах Самарской области. Участники проекта «Билет в будущее» их посетили. Педагоги рассказывали, что на школьников они произвели большое впечатление».

В этом году на платформе проекта «Билет в будущее» школьники России смогли не только пройти онлайн-тестирование, но и познакомиться с картой профессий Она разработана в помощь ученикам и их родителям и позволяет узнать об особенностях работы специалистов из различных отраслей экономики. Это должно помочь в построении образовательной траектории школьников начиная с 6-го класса.

«Начинать говорить о профессии, профессиональном призвании с 15-16-летним ребенком уже поздно. Это – очевидно. Вот почему в Самарской области первоклассники участвуют в областных профориентационных акциях наравне с выпускниками школ, - рассказывает региональный координатор проекта «Билет в будущее» Татьяна Четверикова. - Наши работодатели это понимают и с готовностью отзываются на просьбы об экскурсиях на предприятия или о встречах с носителями профессий. Но в режиме взгляда «со стороны» ребятам бывает трудно понять, твоё это дело или нет, получится у тебя стать успешным в этой профессии или нет. «Билет в будущее» - возможность для школьников «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то реально сделать своими руками. А практический опыт погружения в профессию, как известно, помогает лучше понять свои интересы и ответственнее сделать свой выбор».

«Билет в будущее» даёт и неожиданные эффекты, - рассказывает руководитель управления профессионального оразования и науки министерства образвоания и науки Самарской области Александр Мочалов. – Школьники, пройдя профессиональные пробы, не только определяются с выбором профессии, но готовы сразу оттачивать свои навыки и демонстрировать мастерство. В прошлом году у нас впервые по ряду компетенций школьники соревновались со своими сверстниками из колледжей и техникумов в основной возрастной группе на региональном чемпионате «Молодые профессионалы». В компетенции «Кузовной ремонт» участвуют конкурсанты от двенадцати лет. За год существенно пополнилось юниорское направление движения «Ворлдскиллс».

Кстати, в 2019 году впервые на площадке регионального чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся и Чемпионат Самарской области «Будущие профессионалы 5+». Малыши из детских садов со всей области соревновались в шести компетенциях.

Проект «Билет в будущее» реализуется с 2018 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Программа является частью проекта «Успех каждого ребенка», который входит в нацпроект «Образование».