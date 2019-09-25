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Сегодня в Самарской области открылись 45 центров цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", в том числе в Школе 1 (Кинель-Черкассы), где в торжественной церемонии принял участие ‪министр образования и науки Самарской области. Центры созданы в рамках нацпроекта "Образование".Робототехнику, беспилотные технологии, промышленный дизайн и 3D моделирование могут освоить школьники в центрах "Точка роста" на уроках информатики и технологии. Виктор Акопьян отметил, что в рамках нацпроекта "Образование" к 2022 году в СО будут созданы 160 таких центров, передает пресс-служба МинОбрНауки СО.Фото: пресс-служба МинОбрНауки СО