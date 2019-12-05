В Самарской области итоговое сочинение написали порядка 14 тысяч выпускников 11-х классов

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Более 680 тысячам выпускников общеобразовательных организаций Российской Федерации в этом году предлагалось поразмышлять над пятью тематическими направлений: Война и мир - к 150-летию великой книги; Надежда и отчаяние; Добро и зло; Гордость и смирение; Он и она.«Нам дали такую базу, с которой мы могли бы писать сочинения по любой тематике без всяких проблем. Очень много мы читали небольших рассказов, но ёмких, которые можно использовать в сочинениях. Это Куприн, Бунин», - рассказывает Анна Деникаева, ученица 11 класса.«Полностью перечитал Достоевского "Преступление и наказание", также прочитал много произведений Куприна. Это развивает нас как личность. Мы задумываемся, находим проблему, потом изучаем эту проблему, приводим аргументы, и проблема, по сути, будет решена», - дополняет одноклассницу Илья Завгородний.За 15 минут до начала итогового сочинения темы были опубликованы на официальном информационном портале ЕГЭ.53,3% выпускников Самарской области решили порассуждать на тему «На какие жертвы способны он или она ради любви». Вторая по популярности – «Верно ли, что надеяться можно только на себя». Ее выбрали 23,3% учеников. Замыкает тройку лидеров – «К чему приводит стремление возвыситься над окружающими». Свое мнение по данному вопросу, в письменной форме, изложили 12,4% школьников.На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут. Объём итогового сочинения должен быть не менее 250 слов. Оно оценивается по системе "зачёт-незачёт". Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области были созданы необходимые условия.«Процедура проведения итогового сочинения для детей с ограниченными возможностями здоровья несколько отличается. Например, на выполнение работы им отводится на полтора часа больше, - подчеркивает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Также, каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья мог выбирать, писать ему сочинение или изложение. Хочу подчеркнуть, итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации, но если ребенок получил «незачет» расстраиваться не стоит. Он сможет его переписать в дополнительные дни сдачи в феврале и в мае».Работы учеников проверят независимые эксперты. Результаты выпускники Самарской области смогут узнать 18 декабря, передает пресс-служба облправительства.