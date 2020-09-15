В Самарских школах будет продолжен ремонт пищеблоков

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15 сентября Елена Лапушкина посетила несколько школ Кировского района. В ходе объезда Глава города проверила соблюдение мер санитарной безопасности при входе в здания образовательных учреждений. Особое внимание Елена Лапушкина уделила состоянию пищевых блоков и организации горячего питания для учеников начальных классов.

По поручению Президента России Владимира Путина с 1 сентября 2020 года во всех школах организовано бесплатное горячее питание для учеников с 1-го по 4-й класс.

В школе №150 по улице Республиканская Мэр проверила соблюдение мер санитарной обработки, осмотрела пищеблок и помещение школьной столовой. По итогам осмотра Глава города поручила руководителю департамента образования Елене Чернеге включить пищеблок в план ремонтных работ на 2021 год.

В школе №112, расположенной по адресу: улица Свободы, 193, Елена Лапушкина лично попробовала завтрак – творожно-рисовый пудинг и чай с молоком. По словам учащихся, в их школе очень вкусно и разнообразно готовят. В пищеблоке часть оборудования была обновлена в течение последних двух лет. Также, на территории образовательного учреждения построена современная спортивная площадка, на которой с удовольствием занимаются учащиеся школы и ребята из близлежащих домов.

Особое внимание в ходе выезда главы города было уделено школе №162, которая 14 сентября открылась после капитального ремонта. В обновленном образовательном учреждении укрепили фундамент, покрасили стены, поменяли мебель и предметы интерьера, полностью реконструирован пищеблок, актовый зал и школьная столовая, здесь установлено современное оборудование для приготовления пищи. Для соблюдения мер санитарной безопасности в школе организован специальный график приема пищи для каждого отдельного класса, помещение столового зала поделено на два блока, что позволяет рассредотачивать детей из разных классов, не допуская скопления. Елена Лапушкина также осмотрела новый спортивный зал, в котором ученики уже начали свои занятия.

«Ремонт пищеблоков в образовательных учреждениях надо продолжать, во многих школах это действительно необходимо для качественной организации питания. В тех школах, где это действительно требуется, будем планировать капитальный ремонт: приобретение техники, специализированного оборудования и замену мебели в обеденных залах», - подчеркнула Елена Лапушкина.

По словам руководителя городского департамента образования Елены Чернеги, в настоящее время формируется титульный список ремонтных работ в образовательных учреждениях, приоритет в котором будет отдан школьным пищеблокам, их ремонту, оснащению и замене технологического оборудования. «На сегодняшний день в Самаре более 55 тысяч детей обеспечены бесплатным горячим питанием. До 2024 года мы планируем максимально обновить и отремонтировать пищеблоки во всех школьных столовых», - отметила Елена Чернега, передает пресс-служба горадминистрации.