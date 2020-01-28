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Новости /  Общество /  Образование  

В Самаре стартовал проект по профориентации подростков "ЛюбиДелай"

28 января 2020 09:20
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В Самаре стартовал проект по профориентации подростков ЛюбиДелай
Проект реализуется при поддержке Департамента образования г.о. Самара.

 Как помочь подросткам определиться с будущей профессией узнали самарские учителя во время тренинга, прошедшего 25-26 января и открывшего ежегодную программу «ЛюбиДелай». По окончании мероприятия педагоги получили готовый к реализации учебный план и методические материалы для освоения курса, который следующие четыре месяца будут вести со своими учениками.
Программа «ЛюбиДелай» реализуется при поддержке Фонда Арконик уже в третий раз. В этом году благодаря Департаменту образования г.о. Самара 60 учителей из 35 школ и гимназий города и области выразили готовность стать для школьников наставниками при выборе будущей профессии.
Основой обучения станет приобретение навыков осознанного выбора профессии, стратегий верной мотивации, умения правильно осваивать территорию собственной ответственности за выбор. Программа «ЛюбиДелай» включает в себя самые современные технологии тестирования способностей подростков, поддерживающие практики при выборе профессии, отработку навыков понимания рынка труда, востребованности и формировании цели профессионала.

По словам педагогов, прошедших обучение в прошлые годы, «эффективность проекта не оставляет сомнений и открывает новые возможности и для педагогов, и для школьников. «ЛюбиДелай» - не только площадка профориентации для подростков, но и территория новых форматов общения педагогов с учениками, поддерживающие коммуникации, конструктивный мотивирующий диалог и формирующие целое сообщество школьников, делающих осознанный выбор своей будущей профессии».
В ходе реализации программы педагоги будут получать регулярную поддержку трекеров – профессионалов в области профориентации, которые работали с сотнями подростков по программе и, основываясь на собственном опыте, могут дать ценный совет участникам «ЛюбиДелай» в этом году. Получить новые знания и углубить имеющиеся по различным вопросам профориентации подростков педагоги смогут, приняв участие в онлайн-дискуссии с экспертами в соответствующих областях.

Программу завершит фестиваль науки и технологий «Qubit» - яркое событие, завоевавшее за три года популярность среди подростков и педагогов. На одной площадке соберутся ведущие эксперты, которые также постараются помочь школьникам осознанно подойти к выбору дела своей жизни.
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Комментарии


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