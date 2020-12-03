В Самаре состоялся открытый урок «IT-сфера Самарской области и цифровая экономика»

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1-2 декабря в Самаре состоялся цикл видеоконференций «Открытый урок: IT-сфера Самарской области» для учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ региона, на которых ребятам рассказали о ходе реализации в области нацпроекта «Цифровая экономика».

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин, а также эксперты в области информационных технологий и получения профильного образования.

Главная цель конференции – привлечь внимание школьников к получению профессионального образования по приоритетным для региона направлениям.

Подготовка молодых специалистов, готовых работать в современных условиях цифровой трансформации, а также создание условий для обеспечения компетентными кадрами – основная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области этому вопросу уделяется особое внимание, так как наличие подготовленных специалистов в сфере IT – это значимая часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова.

«Интерес к специалистам в IT-сегменте растет с каждым днем: например, этой весной программисты вошли в топ-3 самых востребованных российских профессий. И мы сегодня очень заинтересованы в том, чтобы как можно больше ребят выбирали своей специальностью именно IT, поступали в вузы и приходили именно в эту сферу деятельности. Ведь как известно, за цифрой – будущее», - подчеркнул Павел Гокин в ходе своего выступления.

Кроме того, он рассказал ребятам, что в регионе продолжается реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Работа ведется по пяти региональным программам: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление».

В ходе встречи самарские школьники многое узнали о профессиях в IT-сфере, о том, что должен уметь и знать специалист, чтобы стать востребованным на IT-рынке, и самое главное, где можно получить профессиональное образование. Ребята смогли задать вопросы о стажировке в IT-компаниях, дополнительном образовании и IT-профессиях будущего.

Напомним, в России количество бюджетных мест на IT-специальности будет увеличено с 50 тыс. в текущем году до 120 тыс. в 2024 году. На сегодняшний день в Самарской области несколько вузов готовят специалистов по информационным технологиям. Ежегодно они выпускают около 3,5 тысяч специалистов в IT-сфере. И, в первую очередь, увеличится число бюджетных мест по математике и механике, компьютерным и информационным наукам, информатике, информационной безопасности, электронике, радиотехнике.

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