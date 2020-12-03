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В Самаре состоялся открытый урок «IT-сфера Самарской области и цифровая экономика»

3 декабря 2020 11:11
125
В Самаре состоялся открытый урок IT-сфера Самарской области и цифровая экономика»

1-2 декабря в Самаре состоялся цикл видеоконференций «Открытый урок: IT-сфера Самарской области» для учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ региона, на которых ребятам рассказали о ходе реализации в области нацпроекта «Цифровая экономика». 

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин, а также эксперты в области информационных технологий и получения профильного образования.

Главная цель конференции – привлечь внимание школьников к получению профессионального образования по приоритетным для региона направлениям. 

Подготовка молодых специалистов, готовых работать в современных условиях цифровой трансформации, а также создание условий для обеспечения компетентными кадрами – основная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области этому вопросу уделяется особое внимание, так как наличие подготовленных специалистов в сфере IT – это значимая часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. 

«Интерес к специалистам в IT-сегменте растет с каждым днем: например, этой весной программисты вошли в топ-3 самых востребованных российских профессий. И мы сегодня очень заинтересованы в том, чтобы как можно больше ребят выбирали своей специальностью именно IT, поступали в вузы и приходили именно в эту сферу деятельности.  Ведь как известно, за цифрой – будущее», - подчеркнул Павел Гокин в ходе своего выступления.

Кроме того, он рассказал ребятам, что в регионе продолжается реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Работа ведется по пяти региональным программам: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление».

В ходе встречи самарские школьники многое узнали о профессиях в IT-сфере, о том, что должен уметь и знать специалист, чтобы стать востребованным на IT-рынке, и самое главное, где можно получить профессиональное образование. Ребята смогли задать вопросы о стажировке в IT-компаниях, дополнительном образовании и IT-профессиях будущего. 

Напомним, в России количество бюджетных мест на IT-специальности будет увеличено с 50 тыс. в текущем году до 120 тыс. в 2024 году. На сегодняшний день в Самарской области несколько вузов готовят специалистов по информационным технологиям. Ежегодно они выпускают около 3,5 тысяч специалистов в IT-сфере. И, в первую очередь, увеличится число бюджетных мест по математике и механике, компьютерным и информационным наукам, информатике, информационной безопасности, электронике, радиотехнике.

Фото pixabay.com

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Открылась установка по изготовлению серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума.
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Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Виктор Кудряшов дали старт новому производству на «КуйбышевАзоте»
Открылась установка по изготовлению серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума. Политика региона
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Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ».
1 декабря 2020  20:21 
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ». Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Новости Тольятти
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:42
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев.
ОЭЗ «Тольятти» в тройке лучших особых экономических зон страны
При проведении независимого исследования эксперты оценивали более 30 критериев. Новости Тольятти
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