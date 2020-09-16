В Самаре с опозданием открылась школа №162

В здании укрепили фундамент, привели в порядок стены, поменяли мебель.
На этой неделе в Самаре открылась после капитального ремонта школа №162 на ул. Елизарова.
В здании укрепили фундамент, привели в порядок стены, поменяли мебель. Полностью обновлен пищеблок, отремонтирован актовый зал, спортзал.
Напомним, школу ремонтировали с 2019 года. Учащихся временно распределяли в другие образовательные учреждения.
В этом году работы не успели завершить к 1 сентября, но к середине месяца дети смогли вернуться за свои парты, пишет Самру.ру.
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