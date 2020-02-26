В Самаре пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

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27 февраля заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян дадут старт Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Экзаменационный пункт будет организован на базе школы №41 «Гармония» в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к пунктам проведения ЕГЭ.Экзамен начнется в 09.30.В этот раз акция посвящена Году памяти и славы. К ней присоединится большинство субъектов Российской Федерации. В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен, передает пресс-служба облправительства.