В Самаре построят планетарий
24 июля 2020 12:24
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На прошедшем в среду, 22 июля заседание регионального штаба управления строительством объектов государственной собственности были озвучены сроки начала строительства в Самаре планетария
До 15 сентября областные власти должны направить в Москву документацию по планетарию.
Также был обсуждён управленческий механизм, который позволит отслеживать этапы реализации проекта, соблюдение сроков строительства и качество работ, сообщает Самара АиФ.
Напомним, строительство планетария стало возможным благодаря активной позиции правительства региона и лично главы региона Дмитрия Азарова. В октябре прошлого года губернатор представил проект планетария на оргкомитете по подготовке к празднованию 60-летия первого полета в космос Юрия Гагарина под руководством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова. Члены оргкомитета поддержали инициативы, высказанные главой региона.
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