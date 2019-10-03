В Самаре открылся новый корпус начальной школы лицея информационных технологий

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В мероприятии приняли участие глава города Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, председатель Самарской городской Думы Алексей Дегтев, родители и ученики лицея.Необходимость в дополнительных местах для начальной школы в лицее уже давно назрела. Новое помещение предоставили по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». К ремонту помещений приступили летом. Здание привели в порядок в максимально короткие сроки, в течение двух месяцев новые классы были готовы. Теперь здесь учатся более 150 учеников вторых и третьих классов.В кабинетах нового корпуса лицея созданы все условия для того, чтобы образовательный процесс был максимально интересным и прогрессивным. Все учебные классы оборудованы новым мультимедийным оборудованием, которое отвечает всем современным требованиям. Так же для успешной адаптации детей в информационном обществе, разработаны образовательные программы и учебно-методические комплексы.Самарский лицей информационных технологий в этом году стал базовой школой Российской Академии Наук Самарской области. Образовательное учреждение реализует инновационную авторскую концепцию «Информационные технологии в личностно-ориентированном развитии всех участников педагогического процесса», имеет богатейший опыт по применению новых информационных и мультимедийных технологий в образовании. Сегодня более тысячи человек могут гордиться званием «Выпускник Самарского лицея информационных технологий».«Хочется выразить слова благодарности правительству Самарской области и администрации города, строителям, родителям, всем тем, кто принимал участие в этом масштабном и значимом для всех нас проекте. А юным ученикам желаю творческих и учебных успехов в стенах нового здания!» - отметил директор самарского лицея информационных технологий Николай Лебедев, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци