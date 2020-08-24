В Самаре обсудили вопрос подготовки городских школ к новому учебному году

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Муниципалитет ведет подготовку к новому учебному году сразу по нескольким направлениям. В первую очередь проведен мониторинг учреждений на наличие необходимого санитарного оборудования. Для минимизирования контактов между детьми, директорами школ разрабатываются специальные логистические решения и модели организации образовательного процесса. Будет выполняться входной контроль, с измерением температуры учащихся.По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, во многих школах в летние месяцы проведен ремонт в пищеблоках, чтобы организовать горячее питание для учеников начальных классов. Более сорока образовательных учреждений получили деньги для закупки мебели и оборудования столовых залов. Поэтому с 1 сентября самые юные школьники смогут получать бесплатное, горячее питание.Помимо этого, в городских школах летом проводился ремонт и техническое обслуживание систем пожарной безопасности, закуплены оборудование и мебель, сформирован библиотечный фонд учебной и художественной литературы. В течение летнего в школьные библиотеки поставлено учебных изданий на общую сумму около 100 млн рублей. Это позволит почти полностью обеспечить школьников учебниками из библиотечных фондов.По поручению Елены Лапушкиной был проведен мониторинг благоустройства и санитарного состояния территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. В настоящее время выполнена санитарная опиловка деревьев, покос травы и уборка мусора. Но, по многим объектам у Главы города возникли замечания.«За эту неделю необходимо устранить все недочеты, привести в порядок территории возле школ, убрать весь мусор. К 1 сентября все должно быть отработано»,- поручила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.