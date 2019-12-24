В Самаре обещают не менять список школ, принимающих детей со всего города

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Информация о том, что перечень таких школ планируется расширить, появилась недавно. Одним из поводов стало отсутствие официальной информации о дате начала записи детей в первый класс (она появилась лишь несколько дней назад).Сейчас любой житель Самары может подать документы на прием своих детей в первый класс целого ряда школ, которые считаются элитными. В их числе гимназии № 1, 2, 3, 4, 11, 133, школы «Перспектива», «Яктылык» и Вальдорфская. Среди лицеев это ЛАП № 135, ЛФПГ, Спортивный лицей, СамЛИТ, Самарский медико-технический лицей, «Технический», «Престиж» и «Созвездие» № 131.