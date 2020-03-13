В Самаре наградили Лидеров образования-2020

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Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников, использование новейших технологий в образовательном процессе, рост профессионального мастерства специалистов и поиску современных методов обучения и воспитания подрастающего поколения.Участниками городского конкурса стали воспитатели детских садов, преподаватели школ, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи и специалисты дошкольных образовательных учреждений.Лучшим учителем года – 2020 был признан Файрушин Рафаэль Идрисович, преподающий физику в Гимназии № 3 городского округа Самара. «Каждый день мы работали над уроками, классными часами, практическими семинарами под руководством наших наставников и строгих, но справедливых членов жюри. Мы постепенно становились опытнее, увереннее в себе. Нас еще многое ждет впереди, но совершенно точно, прежними мы уже никогда больше не будем», - поделился своими впечатлениями от конкурса победитель.В номинации воспитатель года 2020 года лучшей стала Гатауллова Лилия Ринатовна, наставник детского сада № 153, абсолютным победителем среди педагогов дополнительного образования была объявлена Туболец Марина Павловна, специалист МБУ ДО «ДШИ № 4» городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.