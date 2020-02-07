В СамГУПС открылся Проектный офис для реализации актуальных инноваций и инициатив
7 февраля 2020 14:31
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Как сообщил проректор по науке и инновациям СамГУПС Максим Гаранин, проектный офис будет работать по модели Агентства стратегических инициатив (АСИ), с которым университет подписал Меморандум о сотрудничестве в целях развития целевых сообществ, лидеров и проектов в сферах передовых технологий, новых подходов в образовании, а также для распространения лучших практик по цифровой трансформации экономики и социальной сферы.
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа. Каждый участник может рассчитывать на поддержку, если его проект способен повлиять на развитие технологий, общественного пространства региона и города. Одно из направлений сотрудничества СамГУПС и АСИ связано с ростом активности как научного сообщества – сотрудников и студентов, так и граждан, желающих участвовать в улучшении городской среды и общественного пространства. Для них Проектный офис должен стать «магистральным» направлением при реализации самых амбициозных идей и планов по улучшению качества жизни.
В целом работа проектного офиса СамГУПС по модели АСИ ориентирована на поддержку четырёх типов проектов: социальных (здравоохранение, демография, социальное обслуживание, экотуризм, волонтерство), образовательных (кадровое обеспечение промышленного роста, новые модели образования, актуальные компетенции), технологических (цифровые коммуникации, технологические инновации, рынки будущего, технологические продукты, цифровые решения и услуги) и городских (общественные пространства, целевые модели вовлечения граждан в решение вопросов благоустройства и городского развития). По последнему направлению университет рассчитывает на инициативы жителей регионов.
С начала февраля начался прием заявок по всем четырём направлениям проектной деятельности. И уже в «копилке» офиса около 100 заявок на реализацию проектов разной направленности. При этом, как отмечают в СамГУПС, в ближайшее время в офисе начнётся приём заявок не только по внутривузовской тематике, но и внешних – от жителей Самары, школьников и студентов других вузов.
Отбор проектов начнётся 18-19 февраля и будет проходить непосредственно в проектном офисе СамГУПС. Филиалы СамГУПС в Приволсжком федеральном округе в режиме он-лайн будут следить за процессом отбора, а с 20 февраля - самостоятельно приступят к отбору проектов в своих регионах. Особенность подхода СамГУПС к реализации проектов – сочетание двух вариантов отбора: очного и заочного. Преимущества очного отбора очевидны – авторы проектов напрямую общаются с экспертами проектного офиса. При этом экспертами выступают не только авторитетные учёные СамГУПС, но и представители региональной и муниципальной власти.
Многие проекты по направлению «Городские технологии» уже вызвали интерес экспертов. Например, один из предложенных проектов предполагает оптимизацию работы трамвайной сети города Самары.
«Важно, что в каждом проекте есть описание условий поддержки команды для реализации идеи. Возможно командам проектов потребуется административная поддержка органов власти, площадка для апробации проекта, консалтинговые услуги. Авторы проектов могут воспользоваться возможностями проектного офиса - ресурсами самого вуза, региональных органов власти или партнеров», - пояснил Максим Гаранин.
По плану проектного офиса в течение февраля-марта будет происходить отбор проектов, а затем будет обеспечена поддержка отобранных проектов для реализации.
СамГУПС – уникальная площадка для притяжения и продвижения инноваций. Сегодня университетский комплекс СамГУПС располагает филиалами в 10 регионах Приволжского федерального округа. Ресурс филиальной сети будет задействован для тиражирования наиболее успешных проектов в других регионах страны. При этом в рамках Проектного офиса максимально будет использована транспортная специфика вуза. Так, свыше 70% проектов, уже предложенных учеными университета, связаны с развитием транспортных технологий и инфраструктуры. Важно, что взаимодействие на площадке СамГУПС в рамках Проектного офиса между специалистами и авторами проектов позволит избежать утраты наиболее ценных инициатив и предложений.
Все идеи будут рассмотрены на целесообразность и актуальность, а их реализация в конечном итоге приведёт к качественным изменениям в жизни общества, передает пресс-служба СамГУПС.
Фото: пресс-служба СамГУПС
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