В СамГТУ создают высокотемпературные масла

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– По мере развития авиации непрерывно повышаются требования к качеству масел. Это связано в первую очередь с повышением температурных нагрузок в агрегатах и увеличением сроков замены масел, – поясняет кандидат химических наук, доцент кафедры Елена Ивлева.Из всех требований, предъявляемых к качеству масла, наиболее важным является высокая термоокислительная стабильность, то есть способность смазочного материала при высоких температурах и длительной работе двигателя сохранять на необходимом уровне все физико-химические и эксплуатационные свойства. Добиваются этого ученые путем введения в состав основы масла сложных эфиров, полученных на основе производных адамантана.Выбор этих соединений ученые объясняют уникальностью максимально приближенного к сферическому строению адамантанового каркаса. Атомы углерода в нем расположены так же, как в кристаллической решетке алмаза, следовательно, адамантан проявляет исключительную термостабильность. Поэтому введение адамантильного радикала повышает термическую стабильность вещества и его стойкость к окислению, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ