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Новости /  Общество /  Образование  

В СамГТУ создают высокотемпературные масла

2 декабря 2019 14:29
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Ученые разработали компоненты смазочных композиций для аэрокосмической техники.
Сотрудники кафедры «Органическая химия» опорного университета разработали оригинальные способы получения высокотемпературных смазочных материалов для газотурбинных двигателей. Руководит научным проектом заведующий кафедрой, доктор химических наук, профессор Юрий Климочкин. Результаты последних исследований опубликованы в журнале «Нефтехимия».

– По мере развития авиации непрерывно повышаются требования к качеству масел. Это связано в первую очередь с повышением температурных нагрузок в агрегатах и увеличением сроков замены масел, – поясняет кандидат химических наук, доцент кафедры Елена Ивлева.

Из всех требований, предъявляемых к качеству масла, наиболее важным является высокая термоокислительная стабильность, то есть способность смазочного материала при высоких температурах и длительной работе двигателя сохранять на необходимом уровне все физико-химические и эксплуатационные свойства. Добиваются этого ученые путем введения в состав основы масла сложных эфиров, полученных на основе производных адамантана.

Выбор этих соединений ученые объясняют уникальностью максимально приближенного к сферическому строению адамантанового каркаса. Атомы углерода в нем расположены так же, как в кристаллической решетке алмаза, следовательно, адамантан проявляет исключительную термостабильность. Поэтому введение адамантильного радикала повышает термическую стабильность вещества и его стойкость к окислению, передает пресс-служба СамГТУ. 


Фото:   пресс-служба СамГТУ
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