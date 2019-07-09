В СамГТУ разработали тренажер для нижней челюсти

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– заболевание, при котором в межсуставном хряще развивается воспалительный процесс;– болезнь, при которой межсуставный хрящ подвергается истончению, уплотнению и разрушению, теряет способность к выполнению своих функций;– застревание вышедшего из полости ямки мыщелка (головки сустава) перед суставным бугорком;– воспаление сухожилий, с помощью которых прикрепляются мышцы, управляющие работой сустава.Инициаторами проекта выступила группа ученых из СамГМУ (Самарский медуниверситет). Необходимо было создать механическое устройство для механотерапии и миогимнастики (тренажер) в челюстно-лицевой области. За помощью медики обратились к инженерам Самарского политеха.Сегодня, по разным подсчётам, патологиями ВНЧС страдает до 60 процентов населения земного шара. К сожалению, до сих пор эффективного решения этой проблемы не найдено. Существуют простейшие модели тренажеров для нижней челюсти, однако использование их сопряжено с некоторыми сложностями. Существующие тренажёры не позволяют пациентам самостоятельно разрабатывать мышцы челюстно-лицевой области, а специалистам контролировать процесс лечения, устанавливая усилия воздействия и амплитуду открывания челюсти.Вообще, патологии ВНЧС считаются сложными и мультидисциплинарными. К их лечению зачастую подключаются не только стоматологи, но и вертебрологи, мануальные терапевты и неврологи. Группа учёных из СамГМУ под руководством профессора Дмитрия Трунина решила обратиться за помощью к инженерам.Для ученых Самарского политеха тема была абсолютно новой. Им пришлось вникать в неё с нуля. За расчётами и чертежами последовало изготовление пластиковой 3D-модели уникального приспособления, которая надевается на голову и крепится на челюсть. Устройство работает в двух плоскостях: сагиттальной (вверх – вниз) и фронтальной (влево – вправо). Вслед за направляющей двигается и челюсть.Получившейся тренажёр должен учитывать все особенности движения нижней челюсти человека, передает пресс-служба СамГТУ.Сейчас этот аппарат, вплоть до каждого узла, запатентован.Фото: пресс-служба СамГТУ