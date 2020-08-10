В СО планируется очное обучение: нововведение - ученики не будут переходить из класса в класс

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Планируется очное обучение, в то же время школы примут дополнительные меры для профилактики распространения инфекции.Уже закупаются средства защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха.Ещё одно нововведение - ученики не будут переходить из класса в класс, вместо этого к ним будут приходить учителя. Это необходимо для того, чтобы минимизировать контакты между классами.Дмитрий Азаров на заседании оперштаба поручил министру образования СО Витору Акопьяну внимательно проработать все детали подготовки к учебному процессу, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.