В СО планируется очное обучение: нововведение - ученики не будут переходить из класса в класс

Готовятся к новому учебному году и школы региона.
Планируется очное обучение, в то же время школы примут дополнительные меры для профилактики распространения инфекции.
Уже закупаются средства защиты, санитайзеры, рециркуляторы воздуха.
Ещё одно нововведение - ученики не будут переходить из класса в класс, вместо этого к ним будут приходить учителя. Это необходимо для того, чтобы минимизировать контакты между классами.
Дмитрий Азаров на заседании оперштаба поручил министру образования СО Витору Акопьяну внимательно проработать все детали подготовки к учебному процессу, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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