В САмГТУ открывается Дом научной коллаборации
25 июня 2019 23:02
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Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Для них предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы. Все занятия будут проводится на бесплатной основе.
В структуре Дома научной коллаборации (ДНК) созданы четыре образовательных блока:
«Детский университет» – направлен на развитие комплекса дополнительных общеразвивающих программ для детей, обучающихся по программам основанного общего образования. Подготовка включает направления, соответствующие профилю университета.
«Малая академия», где реализуется комплекс дополнительных программ для детей, обучающихся по программам среднего общего и среднего профессионального образования.
«Урок «Технология», способствующий обновлению содержания и техник преподавания школьного предмета «Технология» в соответствии с ФГОС. В рамках этого направления занятия будут проводиться в сетевом формате с использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов университета.
«Педагог К-21» – комплекс дополнительных программ для учителей, формирующих изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, навыки проектного управления, командной работы, основ программирования, работу с информационными ресурсами и другие современные компетенции и навыки.
Направления обучения охватывают основные компетенции университета: информационные технологии, робототехника, химия и экология, биотехнологии, промышленный дизайн и архитектура, пищевые технологии, геология.
Обучение будет построено на основе проектной деятельности, где школьники смогут реализовывать совместные проекты, учиться командному взаимодействию, развивать навыки форсайт-мышления и создавать инновации.
Куратором проекта выступает Центр инженерного предпринимательства и инноватики опорного университета. Его директор Мария Климанова отмечает, что многие современные школьники не представляют, что ждет их в университете и чем университет отличается от школы.
– Наша задача – познакомить ребят с вузом, продемонстрировать научную и техническую базу Политеха, возможности для занятия инновационным творчеством, вовлечь в науку. На нашей образовательной площадке ученики школ Самарской области смогут попробовать свои силы в различных направлениях деятельности, пообщаться со студентами и преподавателями опорного университета и сделать более осознанный выбор в пользу той специальности, которой им хотелось бы обучаться в высшей школе, – говорит Мария Климанова.
Узнать подробнее о работе ДНК, а также подать заявку на участие можно на сайте проекта, а также в Центре инженерного предпринимательства и инноватики Политеха по телефону 8 (846) 337-23-24.
Новое подразделение создано в рамках государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2021 годы, передает пресс-служба СамГТУ.
Фото: пресс-служба СамГТУ
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