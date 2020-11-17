В России появился консорциум по развитию водородных технологий

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Шесть ведущих образовательных и научных организаций России, обладающих лидирующими компетенциями в области водородной энергетики, подписали соглашение о создании консорциума по развитию водородных технологий. Он получил название «Технологическая водородная долина». Его участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике.

Инициатором создания консорциума выступил Томский политехнический университет. В него вошли Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.

– Миссия Самарской области и предприятий региона заключается в создании производства высокотехнологичного оборудования для обеспечения надежной позиции России на рынке технологий водородной энергетики, – говорит ректор Политеха Дмитрий Быков. – В частности, задачей нашего вуза является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по созданию и постановке на производство указанного оборудования в тесной кооперации с академическими институтами: ИНХС РАН, ИПХФ РАН и ИК СО РАН. Наш регион обладает научно-технологическим заделом и компетенциями в области водородных технологий, накопленными за последние десятилетия. Так, например, первый полет самолета на водороде выполнен именно в Самарской области. Кроме того, успешное сотрудничество Самарского политеха с ПАО «Газпром» позволяет с уверенностью сказать, что университет может претендовать на одну из ведущих ролей в Российской Федерации в обеспечении страны современным, конкурентоспособным оборудованием для водородной энергетики. В рамках созданного консорциума СамГТУ может предложить ряд технологий, которыми ученые нашего вуза занимаются на протяжении ряда лет. В их числе генерация водорода на основе пиролиза природного газа в расплавах металлов, а также технология хранения водорода в жидких органических носителях, разработанная совместно с Университетом Ростока в Германии. В этом направлении мы продолжим работу.

Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей «водородной цепочке»: от технологий его получения до использования. Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями РФ, заинтересованными в развитии водородной энергетики. В ближайшее время участники разработают «дорожную карту» для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция. Ее проведение намечено на декабрь 2020 года.

Консорциум – структура открытая. В дальнейшем к нему присоединятся и другие вузы, и академические институты. Индустриальные партнеры войдут в наблюдательный совет консорциума для обеспечения трансфера технологий, передает пресс-служба СамГТУ.

Фото Евгения Нектаркина