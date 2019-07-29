В Политехе состоится открытая лекция Сергея Веревкина

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доктор химических наук, профессор института физической химии университета г. Росток (Германия), руководитель лаборатории «Перспективные технологии переработки возобновляемого органического сырья и аккумулирования водорода» Политехапрочтет лекцию для студентов, сотрудников и гостей опорного вуза. Тема выступления: «Энергетика перспективных материалов: факты, проблемы, эксперимент и теория». Встреча состоится в 500 аудитории главного корпуса университета, начало в 11:00.Сергей Веревкин получил мировую известность за свои работы в области изучения корреляций структура-свойства органических соединений, а также за разработку метода in-silico для оценки термохимических данных. Он опубликовал более 300 статей (Индекс Хирша, h = 46) в ведущих мировых изданиях, индексируемых в WoS и Scopus, которые цитировались более 9500 раз.В Политехе Веревкин совместно с заведующим кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» Андреем Пимерзиным разрабатывает оригинальные способы получения топлив из природного возобновляемого сырья. В 2016 году проект ученых «Термодинамика и катализ как основа стратегии создания перспективных процессов получения топлив из возобновляемого сырья и технологий аккумулирования водорода с использованием ненасыщенных органических соединений» вошел в число победителей конкурса грантов правительства РФ.По условиям мегагранта в Политехе была создана лаборатория «Перспективные технологии переработки возобновляемого органического сырья и аккумулирования водорода», Сергей Веревкин стал ее руководителем.– Наша задача – поиск технологических решений и химических веществ, способных обеспечить безопасное накопление и высвобождение водорода, – рассказывает ученый. – Затем может быть получено топливо, похожее на дизельное или бензин, но, в отличие от них, абсолютно экологичное, передает пресс-служба СамГТУ.Фото Евгения Нектаркина/ пресс-служба СамГТУ