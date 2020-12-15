В Политехе прогнозируют будущее строительных конструкций

139

Неравномерное температурное воздействие на конструкцию, вызванное погодными изменениями или работой системы отопления, может привести к образованию тепловых деформаций и напряжений. Аспирант кафедры «Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты» опорного вуза Жанслу Кусаева вывела общую математическую модель уравнения термоупругости, которое поможет архитекторам точно прогнозировать будущее строительных конструкций, испытывающих нагрев. Результаты последних исследований опубликованы в сборнике материалов XXXIX Российско-польско-словацкого семинара «Теоретические основы строительства».

При анализе прочностных характеристик упругих тонкостенных конструкций, состоящих из двух и более слоев разных строительных материалов, формулируются начально-краевые задачи термоупругости.

– Я сосредоточила свое исследовательское внимание на изотропной пластине, – рассказывает Кусаева. – Мы оказываем на нее нестандартное осесимметричное температурное воздействие, то есть нагреваем пластину определенной толщины с одной стороны до нужной температуры и выводим уравнения, позволяющие рассчитать деформации, которые могут возникнуть при воздействии температуры на пластины конкретной геометрии. До этого подобные расчеты термоупругости материалов производились только для деталей неограниченных размеров, обладающих бесконечными геометрическими характеристиками, передает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ