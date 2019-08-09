В Политехе подвели первые итоги приемной кампании-2019

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По итогам второй волны зачисления на очную бюджетную форму обучения бакалавриата и специалитета в опорный университет зачислено 1687 человек. Средний балл ЕГЭ достиг 69,6. В магистратуру абитуриенты, прошедшие по конкурсу, будут зачислены 13 августа.На 100% выполнены контрольные цифры приема и в филиалах Политеха: в Сызрани принято 73 человека, в Новокуйбышевске – 25, в Белебее – 11. Всего заявления на поступление в вуз подали в 2019 году 11838 абитуриентов.Самыми востребованными в этом году были факультет дизайна, архитектурный факультет и институт автоматики и информационных технологий.Напомним, прием заявлений на коммерческую форму обучения, в том числе заочно, продолжается, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ