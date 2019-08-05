В Политехе подвели итоги первой волны зачисления абитуриентов

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Наибольшей популярностью среди абитуриентов в этом году пользуются факультет дизайна, архитектурный факультет и институт автоматики и информационных технологий.Сейчас идет работа по подготовке приказов о зачислении абитуриентов в рамках второй волны. Результаты станут известны 8 августа, в этот день приказы появятся на сайте.Напомним, прием заявлений на коммерческую форму обучения продлится до 15 августа. Желающих обучаться заочно приемная комиссия ждет до 9 октября, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ