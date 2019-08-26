В Новокуйбышевске состоялась XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»

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У начинающих учителей, в рамках прямого диалога со старшими коллегами, появилась уникальная возможность познакомиться с педагогическими практиками и методическими материалами, которые позволят эффективно сформировать у учеников функциональную грамотность, а значит вывести их подготовку на качественно новый уровень.Учитель физики и математики с более чем двадцатилетним стажем работы Татьяна Воробьева представила на ярмарке сборник заданий по физике для развития функциональной грамотности учащихся при подготовке к PISA.«Эти задания в формате международного исследования PISA по физике проверяют читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность учеников, и могут использоваться при изучении школьного курса физики в 7-9 классах, - отмечает Татьяна Воробьева. - Учитель физики может пользоваться этим сборником на разных этапах проведения урока: изучение, закрепление, повторение и контроль усвоения новой темы. Школьники научатся понимать роль физики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные научные суждения и использовать физику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие мыслящему гражданину».«По итогам реализации национального проекта «Образование» Глава государства Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в первую десятку стран по качеству общего образования,- подчеркивает руководитель Поволжского территориального управления министерства образования и науки Светлана Сазонова. - Для достижения этой цели педагогам необходимо проходить непрерывное повышение квалификации, этому способствует в том числе XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу». Здесь есть уникальная возможность задать вопросы и получить ответы у тех, кому удалось не в теории, а на практике применить методические наработки и на самом высоком уровне подготовить учеников к выпускным экзаменам, областным и Всероссийским олимпиадам».В рамках мероприятия прошли секционные заседания, мастер-классы для различных целевых аудиторий педагогических работников. Педагоги поделились с коллегами своими образовательными ресурсами: авторскими программами, методическими разработками, электронными сборниками с конспектами уроков, сценариями различных внеклассных мероприятий, передает пресс-служба минобразования СО.Фото: пресс-служба минобразования СО