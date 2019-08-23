В Новокуйбышевске состоится ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»

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26 августа в 10.00 в г.о. Новокуйбышевск (ул. Суворова, 20, Поволжский Дом учителя) состоится XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование — Поволжскому округу». В мероприятии примут участие более 170 педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования Новокуйбышевска и Волжского района.Президент Российской Федерациипоставил задачу вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования. Решению этой задачи должно способствовать создание в образовательной среде точек роста для профессионального и карьерного лифта педагогов.Ярмарка образовательных ресурсов нацелена на поддержку и консолидацию инициатив педагогов, а также на выполнение одной из задач федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников.Тематически ярмарка разделена на 17 секций, на которых участники поделятся с коллегами авторскими программами, методическими разработками по формированию духовно-нравственных ценностей, гражданско-правовых компетенций, навыков здорового и безопасного образа жизни, расскажут об инновационных формах работы с семьями обучающихся, об инклюзивном образовании.Воспитатели, учителя физики, химии, русского и английского языков презентуют свои наработки по развитию функциональной грамотности, являющейся мировым показателем качества обучения и адаптации обучающихся к жизни. Они презентуют модели предпрофильного, профильного, дистанционного образования, профессионального самоопределения, а также опыт применения ИКТ и индивидуального подхода в обучении.В мероприятии примет участие руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области, а также учитель физики и математики школы № 17 г.о. Новокуйбышевска, разработчик «Сборника заданий по физике для развития функциональной грамотности учащихся при подготовке к PISA», передает пресс-служба облправительства.