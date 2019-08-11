В Минпросвещения рассказали о сокращении числа специальностей в колледжах
11 августа 2019 15:43
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Так, исключить из перечня могут такие специальности, как "Изготовитель эмалированной посуды", "Сушильщик в бумажном производстве", "Ткач", "Вышивальщица" и "Сборщик изделий электронной техники".
По словам министра, на протяжении последних пяти лет они не были востребованы среди абитуриентов.
Кроме того, устаревшую профессию радиооператора могут заменить на "монтажника оборудования мобильной связи", добавила Васильева.
При этом в перечне специальностей появятся новые позиции. Речь идет, в частности, о таких направлениях, как "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "Мехатроника и мобильная робототехника" и "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".
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