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Новости /  Общество /  Образование  

В Минпросвещения рассказали о сокращении числа специальностей в колледжах

11 августа 2019 15:43
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При этом в перечне специальностей появятся новые позиции.
В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций, передает РИА Новости. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

Так, исключить из перечня могут такие специальности, как "Изготовитель эмалированной посуды", "Сушильщик в бумажном производстве", "Ткач", "Вышивальщица" и "Сборщик изделий электронной техники".

По словам министра, на протяжении последних пяти лет они не были востребованы среди абитуриентов.

Кроме того, устаревшую профессию радиооператора могут заменить на "монтажника оборудования мобильной связи", добавила Васильева.

При этом в перечне специальностей появятся новые позиции. Речь идет, в частности, о таких направлениях, как "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "Мехатроника и мобильная робототехника" и "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства". 
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