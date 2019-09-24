Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 25 сентября, 02:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/09:
USD 63.71
-0.24
EUR 70.02
-0.26
Новости /  Общество /  Образование  

В Минкульте назвали ошибкой публикацию «норматива» с песнями Queen и Цоя

24 сентября 2019 23:33
99
Как объяснила замглавы ведомства Алла Манилова, список попал на сайт по ошибке сотрудников министерства, которые «просто сглупили».
Заместитель министра культуры Алла Манилова заявила, что проект «культурного норматива школьника», куда были включены, в частности, песни Элвиса Пресли, Queen, Nirvana, Виктора Цоя и других, появился на сайте министерства в результате ошибки. Об этом Манилова заявила, комментируя ситуацию вокруг этой публикации, которая затем исчезла с сайта. Комментарий замминистра РБК предоставили в пресс-службе Минкультуры.

«Никто из нас [из Министерства культуры] не предполагал, что вообще будут какие-то списки. Было общение двух министров: министр культуры пообщался с министром просвещения, что формировать у детей. Цель была — менять ценности в наших семьях», — пояснила Манилова.

Затем к обсуждению были привлечены эксперты, чтобы довести идею до проекта, рассказала замминистра. В итоге каждый из экспертов поделился своим мнением.

«Наши сотрудники допустили колоссальную ошибку. Они арифметически соединили эти несколько десятков мнений экспертов. И получилась абсолютная глупость, некий результат отсева. Да еще и назвали его рекомендуемым списком», — сказала Манилова, добавив, что министр культуры «вообще-то терпеть не может никаких списков». «Он, когда узнал, что есть списки, рвал и метал: «Какие списки? Кто согласовал?» — процитировала его Манилова.

«Подпольщики просто», — назвала Манилова сотрудников министерства, опубликовавших список. «Они же не идут к начальству советоваться. Им дали поручение, идея хорошая, сделайте из этого проект. Ну они и сделали. Ну сглупили просто», — резюмировала она.

Проект «культурного норматива школьника», направленный на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников, появился на сайте министерства в середине сентября. Он содержал рекомендуемый список произведений по литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке, театру и кинематографу. В списке были песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), групп Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), The Beatles (All you need is love), ABBA (Dancing Queen), Nirvana (Smells like teen spirit), Виктора Цоя и «Кино» («Перемен, мы ждем перемен»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), «Наутилус Помпилиуса» («Скованные одной цепью»), Андрея Макаревича и «Машины времени». Накануне стало известно, что документ исчез с сайта.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 сентября 2019  21:33
В ведомстве отметили, что россияне не могут посетить музей-заповедник из-за большого наплыва иностранных туристов, в первую очередь из Китая.
Минкультуры заявило о коллапсе в «Царском Селе» из-за китайских туристов
В ведомстве отметили, что россияне не могут посетить музей-заповедник из-за большого наплыва иностранных туристов, в первую очередь из Китая.  Социум
134
24 сентября 2019  20:24
По условиям эксперимента ребенок находился дома один, а родители, полицейские и детский психолог наблюдали за происходящим.
Самарские полицейские приняли участие в социальном эксперименте «Серый волк на страже детской безопасности». Видео
По условиям эксперимента ребенок находился дома один, а родители, полицейские и детский психолог наблюдали за происходящим.   Социум
149
24 сентября 2019  18:57
Экоактивистка Грета Тунберг выступила в ООН, обвинив политиков во лжи.
Молодая и зеленая: кто такая 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг выступила в ООН, обвинив политиков во лжи. Социум
166
Весь список

Здравоохранение
24 сентября 2019  18:21
Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудно выполнимую программу операци.
Кубанские врачи прооперируют малышку из США с родимым пятном на все лицо
Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудно выполнимую программу операци.  Здравоохранение
172
24 сентября 2019  14:01
Каждый десятый россиянин экономит на лекарствах
Каждый десятый россиянин экономит на лекарствах
Большинство россиян в ходе опроса признались, что редко покупают лекарства. Здравоохранение
232
24 сентября 2019  12:53
Врач – самая дефицитная профессия в Самарской области
Врач – самая дефицитная профессия в Самарской области
Аналогичная дефицитность врачей наблюдается и в Ульяновской области. Здравоохранение
191
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14438
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14399
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14422
Весь список
Туризм
23 сентября 2019  11:58
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
Время полета составит 10 часов. Туризм
270
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
350
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
301
Весь список
Образование
24 сентября 2019  23:33
Как объяснила замглавы ведомства Алла Манилова, список попал на сайт по ошибке сотрудников министерства, которые «просто сглупили».
В Минкульте назвали ошибкой публикацию «норматива» с песнями Queen и Цоя
Как объяснила замглавы ведомства Алла Манилова, список попал на сайт по ошибке сотрудников министерства, которые «просто сглупили».   Образование
98
24 сентября 2019  09:39
Разработанная в Самаре лазерная установка может помочь в борьбе с астероидами
Разработанная в Самаре лазерная установка может помочь в борьбе с астероидами
  Разработанная в Самаре лазерная установка может помочь в борьбе с астероидами В стенах Самарского университета впервые в России запущен новый тип лазера. Образование
197
24 сентября 2019  09:26
Полный переход ЕГЭ в цифровой формат состоится не ранее чем через 5-7 лет
Полный переход ЕГЭ в цифровой формат состоится не ранее чем через 5-7 лет
Цифровизация сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен. Образование
168
Весь список

Культура
24 сентября 2019  22:12
Ранее фильм Кантемира Балагова был показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был удостоен двух премий.
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Ранее фильм Кантемира Балагова был показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был удостоен двух премий.  Культура
123
24 сентября 2019  14:43
24 сентября зрителям покажут спектакли «Пушкин. Триптих» Нижегородского театра комедии и «Дорогая Памела» Сызранского Драматического театра имени А.Н.Толстого.
В Самаре стартовал стартовал IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная».
24 сентября зрителям покажут спектакли «Пушкин. Триптих» Нижегородского театра комедии и «Дорогая Памела» Сызранского Драматического театра имени... Культура
230
24 сентября 2019  13:50
На Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко в Самару съедутся известные писатели со всей страны
На Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко в Самару съедутся известные писатели со всей страны
На фестиваль соберутся 40 молодых поэтов и писателей, прошедших строгий отбор. Культура
260
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15131
Весь список
Мода
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
140
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
128
4 сентября 2019  19:11
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
 Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения.  Мода
121
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
404
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
345
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
554
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
375
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
858
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
421
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1090
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
762
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1001
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1174
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
604
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2469
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет «Единый день правил дорожного движения» в рамках «Недели безопасности»
В Самаре стартовал стартовал IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная».
В Самарской областной универсальной научной библиотеке выступит поэт Максим Замшев
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные