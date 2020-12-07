В «Кванториум-63» назвали имена победителей межрегионального космического конкурса 

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В Самарском технопарке «Кванториум-63» подвели итоги межрегионального конкурса космических 3D-моделей. Всего в конкурсе участвовали 70 школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Среди них не только ученики Кванториуми, но и воспитанники центров Точка роста и мини-технопарков, созданных в Самарской области в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с учениками из нашего региона за победу боролись ребята из Владивостока. Все они представили экспертам проекты, выходящие далеко за рамки школьной программы: макеты настоящих и фантастических космолетов, 3D-визуализации небесных тел и явлений – например, «черных дыр».

Победителем межрегионального конкурса стал 17-летний Георгий Куляба, ученик Самарского технического лицея. По его словам, создание 3D-моделей –давнее хобби, но в специализированном конкурсе он участвовал впервые. Возможности для общения с единомышленниками со всей страны парень получил около года назад, когда пришел заниматься в самарский «Кванториум». Он представил жюри 3D-модель космического корабля «Союз» и продемонстрировал, как у копии раскрываются солнечные панели. Все детали были смоделированы на основе реальных чертежей, доступных в сети Интернет.

«Видно, что ребята стараются вникнуть в суть космического явления или объекта, наиболее точно воспроизвести его, - говорит член жюри, старший преподаватель кафедры технологии и производства двигателей Самарского национального исследовательского университета им. Королева Антон Агаповичев. - Я даже завидую современным школьникам: они могут создавать модели кораблей, черных дыр со спутников – это очень круто».

«С помощью современных программных продуктов в этой деятельности может участвовать каждый ребенок – не только из Самары и Тольятти, но и удаленных уголков региона. Словом, все оборудование, поставленное нам в рамках нацпроекта, работает на благо детей, на благо научного будущего региона и всей страны», - отмечает директор Самарского областного центра детско-юношеского творчества Алексей Богатов. Он подчеркнул, что «Кванториум» и мероприятия, которые в нем проводятся, способствуют реализации стратегии лидерства региона, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства