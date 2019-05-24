В Казани назвали лучшие колледжи и техникумы страны по версии WorldSkillsRussia

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Дипломы получили образовательные организации из 32 регионов России. В их числе и четыре образовательные организации Самарской области: Поволжский государственный колледж, Тольяттинский политехнический колледж, Тольяттинский социально-педагогический колледж, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайнаПри составлении рейтинга учитывались:- участие конкурсантов в отборочных соревнованиях и финале национального чемпионата 2017/2018 годов;- наличие экспертов и статуса специализированного или межрегионального центра компетенций WorldSkills (СЦК);- участие колледжа в подготовке конкурсантов к чемпионату Европы EuroSkills 2018;- реализация колледжем программы повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения);- степень вовлеченности в демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia;- наличие площадок подготовки конкурсантов-юниоров, проведения профессиональных проб в рамках проекта «Билет в Будущее» и соревнований категории «50+»;- участие сотрудников в качестве сертифицированных экспертов в чемпионатах и демонстрационном экзамене, передает пресс-служба облправительства.