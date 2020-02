Ученые СамГТУ разработали первую в России интеллектуальную систему для сельского хозяйства «Умное поле»

130

Результаты последних исследований опубликованы в журнале Cybernetics and Physics – Искусственный интеллект помогает вести мониторинг роста и развития растений, с помощью спутников и дронов выявляет проблемные зоны, точно распределяет необходимые ресурсы, в том числе технику, удобрения и пестициды, пересчитывает экономику хозяйства по каждому событию и формирует отчеты для менеджеров и собственника, – поясняет руководитель проекта, заведующий кафедрой «Электронные системы и информационная безопасность» Политеха Петр Скобелев. – В настоящее время мы работаем над созданием кибер-физической системы управления развитием растений для точного земледелия, чтобы перейти к дифференциальному внесению удобрений и средств защиты растений.Система разрабатывается в рамках нацпроекта «Наука». В конце прошлого года авторы «Умного поля» победили в конкурсе Минобрнауки РФ на предоставление субсидий федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».Прототип системы политеховцы начали разрабатывать в кооперации с коллегами из Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова еще три года назад в рамках гранта Министерства науки и высшего образования РФ. Уже есть результаты этой работы, которые внедряются в селе Орловке Самарской области и еще в трех хозяйствах в других регионах.Система изначально предназначена для управления выращиванием пшеницы, но в настоящее время ведется разработка также для риса и других культур. Разработками самарских ученых в области искусственного интеллекта заинтересовался агроуниверситет National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), один из крупнейших вузов Юго-Восточной Азии. В настоящее время обсуждаются возможности реализации проекта в Китае, Таиланде, Индии и Шри-Ланке, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ