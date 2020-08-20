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Ученые Политеха получили Губернские гранты

20 августа 2020 17:39
96
На реализацию каждого проекта из бюджета выделено до полумиллиона рублей.
Самарские ученые получили Губернские гранты в области науки и техники за II полугодие 2020 года. Соответствующее распоряжение главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства. Из 47 заявок, прошедших конкурсный отбор, шесть выполнены представителями Политеха.

Так, грант на реализацию проекта «Создание технологии производства синтетических смазочных материалов с заданными свойствами на основе эфиров пентаэритрита» (350 тыс. рублей) получил заведующий кафедрой «Технология органического и нефтехимического синтеза» Евгений Красных. Его коллега по химико-технологическому факультету, заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» Иван Гаркушин стал лауреатом за проект «Разработка высококипящего теплоносителя» (размер гранта – 200 тыс. рублей). А старший преподаватель кафедры «Газопереработка, водородные и специальные технологии» Виктор Парфенов получил поддержку в размере 300 тыс. рублей на реализацию «Некаталитического пиролиза природного газа в жидкометаллических средах».

Грантополучателями стали также ученые Политеха, трудящиеся в авторских коллективах предприятий. Они вошли в состав трех команд, представивших проекты: «Развитие процессов термокаталитического крекинга метана» (грантополучатель – ООО «МЭМС», 250 тыс. рублей), «Исследование нелокальных процессов переноса тепла, массы и импульса в наноматериалах при пиролизе природного газа в расплавах металлов» (грантополучатель – ООО «Центр междисциплинарного химического инжиниринга», 430 тыс. рублей) и «Разработка новых композитных носителей для катализаторов нефтеперерабатывающей промышленности» (грантополучатель – ООО «САМКАТ», 200 тыс. рублей), передает пресс-служба СамГТУ. 
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В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
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Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
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Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.
20 августа 2020  11:45 
В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.   Политика региона
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
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19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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