Ученые Политеха получили Губернские гранты

Самарские ученые получили Губернские гранты в области науки и техники за II полугодие 2020 года. Соответствующее распоряжение главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства. Из 47 заявок, прошедших конкурсный отбор, шесть выполнены представителями Политеха.
Так, грант на реализацию проекта «Создание технологии производства синтетических смазочных материалов с заданными свойствами на основе эфиров пентаэритрита» (350 тыс. рублей) получил заведующий кафедрой «Технология органического и нефтехимического синтеза» Евгений Красных. Его коллега по химико-технологическому факультету, заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» Иван Гаркушин стал лауреатом за проект «Разработка высококипящего теплоносителя» (размер гранта – 200 тыс. рублей). А старший преподаватель кафедры «Газопереработка, водородные и специальные технологии» Виктор Парфенов получил поддержку в размере 300 тыс. рублей на реализацию «Некаталитического пиролиза природного газа в жидкометаллических средах».
Грантополучателями стали также ученые Политеха, трудящиеся в авторских коллективах предприятий. Они вошли в состав трех команд, представивших проекты: «Развитие процессов термокаталитического крекинга метана» (грантополучатель – ООО «МЭМС», 250 тыс. рублей), «Исследование нелокальных процессов переноса тепла, массы и импульса в наноматериалах при пиролизе природного газа в расплавах металлов» (грантополучатель – ООО «Центр междисциплинарного химического инжиниринга», 430 тыс. рублей) и «Разработка новых композитных носителей для катализаторов нефтеперерабатывающей промышленности» (грантополучатель – ООО «САМКАТ», 200 тыс. рублей), передает пресс-служба СамГТУ.
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