Ученые Политеха получили Губернские гранты

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Так, грант на реализацию проекта «Создание технологии производства синтетических смазочных материалов с заданными свойствами на основе эфиров пентаэритрита» (350 тыс. рублей) получил заведующий кафедрой «Технология органического и нефтехимического синтеза» Евгений Красных. Его коллега по химико-технологическому факультету, заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» Иван Гаркушин стал лауреатом за проект «Разработка высококипящего теплоносителя» (размер гранта – 200 тыс. рублей). А старший преподаватель кафедры «Газопереработка, водородные и специальные технологии» Виктор Парфенов получил поддержку в размере 300 тыс. рублей на реализацию «Некаталитического пиролиза природного газа в жидкометаллических средах».Грантополучателями стали также ученые Политеха, трудящиеся в авторских коллективах предприятий. Они вошли в состав трех команд, представивших проекты: «Развитие процессов термокаталитического крекинга метана» (грантополучатель – ООО «МЭМС», 250 тыс. рублей), «Исследование нелокальных процессов переноса тепла, массы и импульса в наноматериалах при пиролизе природного газа в расплавах металлов» (грантополучатель – ООО «Центр междисциплинарного химического инжиниринга», 430 тыс. рублей) и «Разработка новых композитных носителей для катализаторов нефтеперерабатывающей промышленности» (грантополучатель – ООО «САМКАТ», 200 тыс. рублей), передает пресс-служба СамГТУ.