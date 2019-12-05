Три проекта самарского политеха победили в конкурсе Минобрнауки

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Рекордное число проектов Самарского политеха поддержало Министерство науки и высшего образования РФ. Кроме того, опорный университет – единственный вуз в регионе, победивший в очередных конкурсах на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы».Так, проект «Разработка научных основ технологии и конструирования оборудования генерации водорода для производства метановодородной смеси и нужд водородной энергетики» рассчитан, как и другие, на два года. Руководит им заведующий кафедрой «Химия и технология органических соединений азота», доктор технических наук, доцент Андрей Пименов. Индустриальным партнёром выступает ООО «Газпром трансгаз Самара».Еще один проект – «Разработка принципов построения и моделей, методов и средств функционирования интеллектуальной кибер-физической системы для управления сельскохозяйственным предприятием точного земледелия на основе цифрового двойника растений». Он реализуется под руководством заведующего кафедрой «Электронные системы и проектного офиса цифрового развития Самарской области Петра Скобелева. Индустриальный партнёр – ПАО «РАССВЕТ» (Ростовская область).Заместитель заведующего кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий» Сызранского филиала Политеха, кандидат технических наук Артём Земцов возглавит научно-исследовательские работы над проектом «Разработка высокоэффективных систем питания электронных устройств оптическим излучением, передаваемым по волоконному световоду». Индустриальный партнёр – АО «ПРОФОТЕК» (Москва).В 2019 году в рамках этой же федеральной целевой программы в вузе выполняется еще четыре проекта общим объёмом финансирования 80 млн руб. в год, передает пресс-служба облправительства.