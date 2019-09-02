Студенты СГЭУ отметили День знаний
2 сентября 2019 17:32
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Поздравляя сегодняшних студентов, бывший выпускник вуза подчеркнул, что университет очень сильно изменился. «Улучшилась инфраструктура — появился замечательный бассейн, новый корпус, спортивный зал. Гораздо больше стало возможностей у студентов участвовать в различных творческих проектах, заниматься спортом. Университет активно участвует в международных, федеральных программах. Здесь доступны не только отечественные, но и иностранные информационные ресурсы, лекции лучших отечественных и зарубежных учёных. Мне бы хотелось, чтобы университет укреплял свои позиции самого престижного вуза. Конкурс в этот вуз всегда остаётся высоким, как и требования к абитуриентам. Сюда поступают только те, кто сделал это своей мечтой», — сказал В.Кудряшов. Он пожелал студентам обрести настоящих друзей, верных единомышленников, добиться профессиональных и жизненных успехов. «Пусть годы студенческого труда станут надёжным трамплином в интересную и успешную профессию, а все ваши самые смелые планы и мечты обязательно воплотятся в жизнь», — пожелал он.
Самарский государственный экономический университет, являясь одним из ведущих вузов Поволжья, успешно реализует модель непрерывного обучения: от довузовской подготовки школьников до программ в сфере бизнес-образования.
В этом году проходной балл по всем специальностям вырос в среднем на 12 пунктов по сравнению с прошлым годом. Самые высокие проходные баллы были на специальности «Юриспруденция» — 271, «Экономика» — 253 и «Менеджмент» — 252.
В этом году на все специальности в СГЭУ был традиционно высокий конкурс — около 10 человек на место. Наибольшая конкуренция среди абитуриентов сложилась на направлении «Юриспруденция». Здесь на одно место претендовали 26 человек!
По итогам приёмной кампании 2019 на бакалавриат (очная форма обучения) было зачислено 1152 человека, на магистратуру — 555.
В целом ежегодно в СГЭУ учится около 10 тысяч человек. За свою многолетнюю историю вуз подготовил около 75 тысяч специалистов, востребованных не только во многих российских регионах, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
СГЭУ обладает достаточным инструментарием и потенциалом для эффективного научного, образовательного и инновационного развития с учетом новых требований и вызовов к качеству подготовки специалистов.
По данным исследования НИУ «Высшая школа экономики», в Самарской области СГЭУ занимает 1 место по качеству приема (самый высокий проходной балл), 9 место среди российских вузов социально-экономического профиля в рейтинге «Национальное признание», 10 место в рейтинге востребованности выпускников вузов (среди российских вузов сферы управления).
СГЭУ сотрудничает с 46 вузами за рубежом и предлагает всем своим студентам возможность участия в различных международных проектах и обладает достаточным инструментарием и потенциалом для эффективного научного, образовательного и инновационного развития с учетом новых требований и вызовов к качеству подготовки специалистов.
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