Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

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На основании данных цифрового следа студентов система будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение.После анализа полученной информации руководство вузов будет решать: поощрить учащегося, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать его на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.Как отметил Киясов, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей.Для тестирования системы выберут несколько вузов, причем внедрение системы начнется уже в этом году, а к 2021-му в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не станут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.По данным Министерства образования, в прошлом году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% учащихся. Эксперты считают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить этот показатель до десяти процентов.