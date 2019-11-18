Студентка СамГТУ Диёра Пирова - лауреат национальной премии «Студент года»

123

На пути к победе Диёре предстояло пройти несколько испытаний. Так, в первый день соревнований 46 участников номинации «Интеллект года» проверили свои знания о Великой Отечественной войне – организаторы подготовили для них тест из 50 вопросов. По словам Диёры, в тесте было много открытых вопросов, где ребята должны были сами написать ответ, а не выбрать из предложенных. Задания были посвящены знаковым событиям и ключевым датам военных действий, а также именам полководцев. Затем студенты написали тотальный диктант на тему «Владивосток», где особое внимание уделялось проверке грамотности – орфографии и пунктуации.Второй день был посвящен индивидуальным выступлениям участников. Первое испытание – самопрезентация. За две с половиной минуты ребятам нужно было успеть рассказать членам жюри о своих научных достижениях, продемонстрировать свои профессиональные качества. Затем каждый прошел пятиминутное собеседование. И в конце дня участников ждал интеллектуальный тест – 20 вопросов из различных областей науки. А третий день прошел в игровой форме. Студентам предложили разделиться на команды по три человека и сыграть в «Свою игру».За каждое из заданий участникам начислялись баллы, по сумме которых члены жюри определяли победителей. Благодаря успешному выступлению Диёра Пирова стала лауреатом III степени в номинации «Интеллект года».– Для меня эта победа очень дорога, – призналась студентка Политеха. – Я смогла доказать и себе, и всем людям, которые в меня не верили, что способна на многое. Я считаю, что Россия – это страна возможностей, где вне зависимости от пола, национальности, вероисповедания каждый может достичь тех высот, которых заслуживает. Главное – с интересом браться за новые проекты и не бояться никаких испытаний, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: Студент Года 2019 | Самарская область