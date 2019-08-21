Студентами СамГМУ стали почти 400 абитуриентов, заключивших договоры о целевом обучении

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Из них 390 – «целевики», то есть абитуриенты, заключившие договоры на обучение с лечебными учреждениями Самарской, Ульяновской, Пензенской и других областей.Такая мера позволяет активнее пополнять кадровый состав медицинских организаций, испытывающих потребность в специалистах. После окончания вуза они вернутся в эти больницы на работу. На бюджетную форму обучения зачислены также 35 «льготников» и 278 человек, прошедших по общему конкурсу. Среди первокурсников этого года - два победителя олимпиад из перечня Минобрнауки России. А также 286 медалистов, то есть почти каждый второй поступивший на бюджетную форму обучения имеет аттестат или диплом «с отличием».А всего первокурсниками Самарского государственного медицинского университета в 2019 году станут 1302 человека. Такое число – исторический максимум для университета.«Такая активность означает то, что университет на хорошем счету у абитуриентов. Это нас стимулирует к развитию: открытию новых направлений и форм обучения, оснащению кафедр более современным оборудованием», - прокомментировал и.о. ректора СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - «Наблюдается положительная динамика в качестве подготовки будущих первокурсников. СамГМУ для дальнейшей учебы выбирают талантливые абитуриенты с высокими результатами по выпускным экзаменам, что создает прочный фундамент для их обучения в университете».Самой востребованной специальностью остается «лечебное дело», проходной балл на бюджетную форму обучения в общем конкурсе на указанную специальность составил 243 балла.В СамГМУ в этом году за бюджетный счет будут обучаться абитуриенты из 32 регионов России и ближнего зарубежья. Больше выпускников из Самарской (58%), Ульяновской (13,5%), Пензенской (5,5%) областей, Оренбурга (4,5%), Башкирии (3,3%), Татарстана (3,3%), Саратовской области (2,4%), передает пресс-служба минздрава СО.