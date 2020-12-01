Студент из Самарской области после победы в Национальном конкурсе получил предложение о трудоустройстве от одного из ведущих производителей сельхозтехники

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Студент 4 курса ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ» Виктор Копытин принял участие в церемонии награждения лауреатов Национальной премии им. Ежевского А.А., которую учредила и ежегодно проводит среди молодых инженеров при поддержке Минпромторга России Ассоциация «Росспецмаш»? сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие прошло на территории одного из флагманов российского сельхозмашиностроения – Петербургского тракторного завода, руководство которого готово принять на работу победителей конкурса после окончания учебы.

Виктор Копытин представил на конкурс проект «Разработка мобильной биогазовой установки». Научным руководителем молодого инженера-конструктора является Киров Юрий Александрович, д.т.н., профессор кафедры «Сельскохозяйственные машины и механизация животноводства».

Установка предназначена для переработки в условиях небольших фермерских хозяйств органических отходов в эффлюент – высококачественное органическое удобрение и биогаз – альтернативный источник энергии. Основные преимущества установки: мобильность, модульность, доступность. Использование мобильной биогазовой установки позволяет повысить рентабельность производства и улучшить экологическую обстановку вокруг фермы.

Церемонию награждения предваряла подробная экскурсия по заводу. Важной частью визита на предприятие стало общение с сотрудниками ПТЗ, в том числе с представителями конструкторского бюро и руководителем завода Сергеем Серебряковым.

С победой в конкурсе студентов поздравил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.

По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, вопрос нехватки квалифицированных инженеров-конструкторов на сегодня стоит очень остро. Во время проведения ежегодного конкурса удается поддержать талантливых студентов, показать им самые современные отечественные производства, организовать коммуникацию с потенциальными работодателями.

Директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков пожелал лауреатам Премии не останавливаться на достигнутых результатах и внести весомый вклад в развитие производства сельхозтехники в России. Он сказал, что предприятия готово принять на работу победителей конкурса после окончания учебы.