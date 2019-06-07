Студент Самарского политеха выиграл Гран-при ARCHIPRIX Russia

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В рамках экспозиции состоялось торжественное награждение победителей международного смотра-конкурса лучших дипломных работ по архитектуре, градостроительству и ландшафтной архитектуре ARCHIPRIX Russia. Всего было отобрано 9 из более 600 проектов, которые представили авторы российскому жюри на XXVII международном смотре-конкурсе выпускных работ по архитектуре, дизайну и искусству. Он, напомним, проводился в городе Волгограде с 24 по 29 сентября 2018 года. В состав национальной комиссии входили: профессор, директор ArchiprixRussia Оскар Мамлеев (Москва), куратор образовательного проекта synthesis.moscow Андрей Киселев (Москва), архитектор компании Armstrong Татьяна Москвина (Москва), профессор, заведующий кафедрой теории и практики архитектурного проектирования Воронежского государственного технического университета Петр Капустин и профессор кафедры «Архитектура» Самарского политеха Валентин Пастушенко.По итогам показа Гран-при международной премии было вручено победителю ARCHIPRIX RUSSIA студенту опорного университета Владиславу Плотникову. Свой дипломный проект «Безымянлаг: мемориал жертвам Особстроя НКВД в Самаре» он выполнил под руководством сотрудников кафедры «Архитектура» профессора Виталия Самогорова, старшего преподавателя Ренаты Насыбуллиной и ассистента Александра Фадеева, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ