«Студент Года 2019» бьет рекорды заявочной кампании

49

Конкурс «Студент года» ежегодно устанавливает новые рекорды по количеству поданных заявок. В 2017 году было подано 426, в 2018 – 428. В 2019 году количество заявок впервые перевалило за полтысячи.Помимо этого, установлен рекорд по количеству заявок от образовательных организаций. Всего в заочном этапе конкурса приняли участие 78 вузов и ссузов.Рекордсменом среди профессиональных образовательных организаций стал «Самарский энергетический колледж», от которого было подано 36 заявок. Средивузов количественное первенство занял Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королёва, подав 47 заявок.Самыми популярными номинациями среди студентов стали: «Доброволец года» — 105 заявок, «Молодой профессионал года» — 59 заявок, «Студенческая творческая личность ссуза» — 57 заявок.Очный этап конкурса стартует 7 октября и пройдет сразу на нескольких площадках. В молодёжном лофте «StrelkaHall» свои таланты будут показыватьстуденческие лидеры, интеллектуалы и профессионалы, добровольцы и спортсмены, а студенты творческих номинаций выступят перед жюри в ДК «Заря».Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент Года» проходит уже в 8 раз. В этом годуу студентов вузов и ссузов есть возможность выиграть в 10 номинациях, а также в номинации Гран-при и получить звание лучшего студента Самарской области.Организаторами Конкурса являются департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, Агентство по реализации молодежной политики Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области, Самарское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», передает пресс-служба облправительства.