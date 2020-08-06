Стартовал набор учеников в инженерно-технические классы в Тольятти

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Заявки принимаются до 5 сентября 2020 г. Количество мест ограничено.



Открыт приём заявок на обучение в инженерно-технических классах, созданных по инициативе ПАО «ТОАЗ».

Набор учеников ведут МБУ «Школа №41» и МБУ «Гимназия №35». Обучение в инженерно-технических классах ведется по двум направлениям – химико-физическом (углубленное изучение химии, физики и математики) и физико-математическом (углубленное изучение физики, математики, информатики). ТОАЗ обеспечил оснащение классов современным оборудованием: микроскопами, шкафами для реактивов и интерактивными досками.

Основными задачами инициативы является создание условий для развития у школьников интереса к сфере политехнического образования, развитие инженерно-проектного мышления, формирование технологической культуры и навыков конструирования, моделирования технологических процессов, а также мотивация выпускников к осознанному выбору инженерно-технических и рабочих профессий в соответствии с ситуацией на рынке труда и собственными возможностями.

Инженерно-технические классы начали свою работу в 2019 году. Первые результаты обучения уже признаны педагогами успешными – в 2019-2020 учебном году ученики гимназии №35 показали самые высокие баллы за ЕГЭ в области – два «стобалльника» по химии, от 80 до 99 баллов у 11 обучающихся. Старшеклассники учебного заведения занимали призовые места по химии в научных конференциях на городском, областном и общероссийском уровнях. Ученик гимназии №35 Дамис Тауров стал лучшим учеником по химии в г.о. Тольятти.

В школе №41 также два ученика сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. За 2019-2020 учебный год ученики школы заняли 28 призовых мест в научных конкурсах окружного, регионального, всероссийского и международного масштаба. И 208 призовых мест в олимпиадах и конкурсах.



В инженерно-технические классы могут поступить ученики 10 и 11 классов. Для этого им необходимо:



Сдать ОГЭ, в том числе, по профильным предметам.

Подать заявление в профильные школы.

Предоставить портфолио, включающее результаты ОГЭ и сведения о достижениях (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях).

Пройти собеседования с педагогами школ, а также с представителями ПАО «ТОАЗ».



Заявки принимаются до 05 сентября 2020 г. Количество мест ограничено.