Стало известно, как в Новом году будут учиться самарские школьники

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Областной оперативный штаб принял решение по поводу дальнейшего обучения школьников: календарный график образовательного процесса меняться не будет, зимние каникулы планируются традиционной протяжённостью.

До 29 декабря средние и старшие классы постигают азы науки, сидя у себя дома, дети младшего школьного возраста до самых каникул продолжают ходить на очное обучение. При этом ограничения на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей действуют до 17 января следующего года.

Про начало третей четверти на оперативном штабе по борьбе с распространением и завозом новой коронавирусной тоже заходила речь. Министр образования Виктор Акопьян озвучил, что каникулы у детей должны закончиться 10 января, соответственно, с 11 января школьники планируют возвращаются к учебному процессу. В каком формате будут проходить занятия, решение власти примут сразу после каникул, с учётом эпидобстановки, которая сложится в праздничные дни, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com