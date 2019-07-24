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Новости /  Общество /  Образование  

Сразу два участника от СО в составе национальной сборной представят Россию на мировом чемпионате WorldSkills

24 июля 2019 23:27
91
Престиж среднего профессионального образования в СО растёт.
Впервые сразу два участника от Самарской области в этом году в составе национальной сборной представят Россию на мировом чемпионате WorldSkills.

Престиж среднего профессионального образования в СО растёт, передает пресс-служба МинОбрНауки СО.

Интервью с руководителем профессионального образования и науки министерства образования и науки СО Александром Мочаловым здесь
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