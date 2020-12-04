Совет ректоров Самарской области проголосовал против ликвидации ПГУТИ

19

Вуз хотят включить в состав другого учебного учреждения.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики не нуждается в оптимизации. Так решил совет ректоров Самарской области. Его члены проголосовали против объединения ПГУТИ с Московским техническим университетом связи и информатики. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

ПГУТИ ведет подготовку по 16 образовательным программам высшего профессионального образования. Есть кафедры крупных компаний: «Институт проблем управления сложными системами» РАН, «Ростелеком», «Таттелеком», «Самарский филиал НИИР», «Концерн — Автоматика».

— Я также не вижу ни одного довода в поддержку идеи. Это инициатива упраздненной Россвязи. Помимо ПГУТИ под «оптимизацию» попали Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, — рассказал депутат.

В Самарской области уже объединили несколько вузов. И тогда оптимизация казалась властям хорошим решением. Объединили Самарский государственный университет и аэрокосмический университет имени Сергея Королёва. Также Самарский государственный архитектурно-строительный университет вошел в состав Самарского государственного технического университета в качестве структурного подразделения — архитектурно-строительного института (АСИ), пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com