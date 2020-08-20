Сформирована творческая команда, которая представит регион на Всероссийской студенческой весне

Фестиваль «Самарская студенческая весна» в этом году проходил в новом формате. Впервые студенты региона показывали свои творческие номера в один конкурсный день в оффлайн и онлайн формате. Всего на суд жюри было представлено более 50 номеров от 10 вузов и 1 ссуза Самарской области.
Программа поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта
«Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Всероссийская студенческая весна пройдет в Ростове на Дону с 5 по 10 сентября. Участники всех регионов выступят оффлайн в номинациях «Музыка», «Журналистика», «Танцы», «Видео», «Театр», «Оригинальный жанр».
Делегация Самарской области традиционно получает награды Всероссийского студенческого фестиваля. Так, в 2019 году лауреатами от
Самарской области стали: Дмитрий Пилякин - лауреат 1 степени в направлении «Клоунада» (Самарский государственный технический университет) и танцевальный коллектив «ОНУКИ» - лауреаты 3 степени в направлении уличный танец. А Самарский государственный экономический университет вместе с театром костюма от театра «Пластилиновый дождь» завоевал диплом 3 степени.
В 2020 году решением компетентного жюри Самарскую область на Всероссийской студенческой весне представят:
Самарский государственный экономический университет:
- Творческий коллектив ИНиМЭ — «Весна и мир»
- Творческий коллектив ИЭП — «Notre-Dame de Paris»
- Театр моды «Gоld brush» — «Люди в черном»
- Творческий коллектив ИНиМЭ — клоунада «Нет. У меня лучше»
- Вокальный ансамбль «Diamond» — Bad guy, СГЭУ
- Екатерина Горбатенко — «Loved me back to life»
Самарский государственный технический университет:
- Танцевальный коллектив «Онуки» — «Собрать новое»
- Танцевальный коллектив СТЭМа Нефть — «Любовь длиною в жизнь»
Самарский государственный медицинский университет
:
- Танцевальный коллектив «Медь» — Розан, СамГМУ
Самарский государственный социально-педагогический университет
- Танцевальный коллектив «FRESHcrew» — «TWISTED»
Тольяттинский государственный университет:
- Данил Костриков — «Stone Gold»
Поволжский государственный колледж:
- Дуэт «BlackBerry» — «Fall in line»
Добавить комментарий