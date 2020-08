Сформирована творческая команда, которая представит регион на Всероссийской студенческой весне

104

Программа поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта«Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Всероссийская студенческая весна пройдет в Ростове на Дону с 5 по 10 сентября. Участники всех регионов выступят оффлайн в номинациях «Музыка», «Журналистика», «Танцы», «Видео», «Театр», «Оригинальный жанр».Делегация Самарской области традиционно получает награды Всероссийского студенческого фестиваля. Так, в 2019 году лауреатами отСамарской области стали: Дмитрий Пилякин - лауреат 1 степени в направлении «Клоунада» (Самарский государственный технический университет) и танцевальный коллектив «ОНУКИ» - лауреаты 3 степени в направлении уличный танец. А Самарский государственный экономический университет вместе с театром костюма от театра «Пластилиновый дождь» завоевал диплом 3 степени.- Творческий коллектив ИНиМЭ — «Весна и мир»- Творческий коллектив ИЭП — «Notre-Dame de Paris»- Театр моды «Gоld brush» — «Люди в черном»- Творческий коллектив ИНиМЭ — клоунада «Нет. У меня лучше»- Вокальный ансамбль «Diamond» — Bad guy, СГЭУ- Екатерина Горбатенко — «Loved me back to life»- Танцевальный коллектив «Онуки» — «Собрать новое»- Танцевальный коллектив СТЭМа Нефть — «Любовь длиною в жизнь»- Танцевальный коллектив «Медь» — Розан, СамГМУ- Танцевальный коллектив «FRESHcrew» — «TWISTED»- Данил Костриков — «Stone Gold»- Дуэт «BlackBerry» — «Fall in line»