Самые опытные МПК СамГТУ отчитались о работе
1 июля 2019 17:11
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Так, работа участников команды, которой руководит декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константин Никитин, была признана членами конкурсной комиссии успешной. В рамках проекта «Реставрационная мастерская художественного литья» студенты уже изготавливают продукцию под заказ. В частности, студенты воссоздали элементы декора особняка Наумова – памятника архитектуры и истории федерального значения. По заказу ООО «НПУ СамараРеставрация» с помощью уникальной технологии были отлиты вазоны, которые украсили крышу объекта культурного наследия. Кроме того, проектная команда вышла на рынок сувенирной продукции, выполнив панно «Самарская губерния» для администрации губернатора Самарской области. Триптих сочетает в себе литой бронзовый барельеф и изображения святых, которые выполнены резьбой по твердым сортам дерева. До конца года студенты изготовят еще три вида подобных изделий.
На финишную прямую выходят и большинство других проектов. Участники МПК с проектом «Разработка прямых и дистанционных сенсорных систем» (руководитель – доцент кафедры «Химическая технология и промышленная экология» Василий Ермаков) создают образец анализатора состава почв и саморегулируемого клапана для дождевальных машин, что востребовано в отрасли сельского хозяйства. Студенты сотрудничают с АО «Российские космические системы» и научно-производственной компанией «Разумные решения», подали заявки на участие в конкурсах на получение грантов.
В рамках проекта «Разработка технологии санации геологической среды» (руководитель – профессор кафедры «Химическая технология и промышленная экология» Ольга Тупицына) участники команды занимаются построением подвижной модели нефтяной «линзы», которую можно наблюдать в реальном времени. Это научное достижение актуально для предприятий с большим объемом технологических потерь, поскольку санация загрязненной геосреды с извлечением вторичных ресурсов и возвратом их в технологический цикл позволяет ликвидировать накопленный экологический ущерб и оптимизировать производство. Индустриальные партнеры МПК – АО «Новокуйбышевский НПЗ» и ЗАО «Новитрек».
Некоторые проекты по решению комиссии уже скоро отправятся в «свободное плавание», то есть их авторы самостоятельно выйдут на рынок. Большая же часть команд продолжит работу в междисциплинарном составе.
Напомним, конкурс междисциплинарных проектных команд появился в Политехе в 2016 году и стал стратегическим направлением опорного университета. В командах участвуют студенты, магистранты, аспиранты, научные сотрудники вуза, специалисты-практики и даже школьники. Результатом реализации инновационных проектов станут конкурентоспособные продукты в виде технологии, опытного образца или услуги.
В основе этой образовательной инновации лежит проектное обучение. По ряду направлений в Политехе уже перестроена традиционная система образования. Междисциплинарные проектные команды создаются по итогам ежегодного конкурса на лучшую инновационную идею, в котором могут принять все желающие – вне зависимости от профессии, рода деятельности, возраста. Также команда может быть сформирована по заказу индустриальных партнеров вуза.
11 июня в опорном университете стартовал отбор заявок на новый конкурс инновационных идей, передает пресс-служба СамГТУ.
Фото: пресс-служба СамГТУ
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