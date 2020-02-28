Самарцев приглашают в клубы на французском языке

84

В течение всего года “Альянс Франсез” предлагает вам возможность пообщаться с носителями языка, чтобы улучшить свой разговорный язык, развить свой акцент и восприятие на слух.В зависимости от уровня языка доступны различные типы клубов: игровой клуб (от A2 / B1), дискуссионный клуб (от B1 / B2) и книжный клуб (от B2 / C1).Вот список следующих предлагаемых клубов:20 января 2020: Игровой клуб (18:30)3 февраля 2020: Дискуссионный клуб (18:30)17 февраля 2020: Игровой клуб (18:30)2 марта 2020: Дискуссионный клуб (18:30)Цена: 100 руб. (Вклад в расходы).Возможность заказать напитки и / или блюда на месте (за дополнительную плату).Для учащихся и членов AF – вход бесплатный