Самарцев приглашают на День открытых дверей в Альянс Франсез
24 января 2020 09:17
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Альянс Франсез и Кампюс Франс приглашают вас на день открытых дверей!
Гостям расскажут:
- о курсах французского языка в Альянс Франсез и международных экзаменах,
- об образовании во Франции,
- о волонтерских проектах, стажировках во Франции и лингвистических поездках во Францию летом 2020 года,
- культурных мероприятиях и конкурсах для вас и ваших детей.
Вы можете прийти в Альянс Франсез Самара 28 января в течение в 18.00, чтобы получить более полную информацию по каждому направлению деятельности.
Вход свободный по адресу: ул.Высоцкого, 10, 2-ой этаж.
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