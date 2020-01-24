Самарцев приглашают на День открытых дверей в Альянс Франсез

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Альянс Франсез и Кампюс Франс приглашают вас на день открытых дверей!Гостям расскажут:- о курсах французского языка в Альянс Франсез и международных экзаменах,- об образовании во Франции,- о волонтерских проектах, стажировках во Франции и лингвистических поездках во Францию летом 2020 года,- культурных мероприятиях и конкурсах для вас и ваших детей.Вы можете прийти в Альянс Франсез Самара 28 января в течение в 18.00, чтобы получить более полную информацию по каждому направлению деятельности.Вход свободный по адресу: ул.Высоцкого, 10, 2-ой этаж.