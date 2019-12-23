Самарскую область отметили на федеральном уровне за активное участие во всероссийской акции «Урок Цифры»
23 декабря 2019 18:49
63
«Урок цифры» — это большая федеральная программа, которая направлена на профориентацию современных школьников для вовлечения их в цифровую экономику. От того, насколько эффективно, правильно и безопасно дети будут использовать эти возможности, и зависит их комфортное будущее.
Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и помогают ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования проходит во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года. Каждый этап посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
Самарская область активно участвует в реализации национального проекта, инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в регионе проходит под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.
«Урок цифры» создан как коллективный проект с участием ряда ведущих IT-компаний: «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
Число участников проекта по всей России уже достигло 14 миллионов. В нашем регионе к «Уроку цифры» присоединились 648 школ. Впереди ребят ждут занятия по темам: «Сети и облачные технологии», «Персональные помощники», «Безопасность будущего», «Искусственный интеллект и машинное обучение».
По итогам ноябрьских уроков Самарская область вошла в число лидеров по количеству участников акции «Урок Цифры» по теме «Большие данные», заняв 4 место по России, уступив лишь столичным регионам. Благодарность от Министра просвещения РФ за поддержку и активное участие во всероссийской образовательной акции "Урок Цифры" руководителю проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрию Камынину вручил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.
Кроме того, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества и планы на 2020 год. Помимо успехов региона в решении задач преобразования системы госуправления, госуслуг, приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, Александр Зорин отдельно отметил значительный экспортный потенциал Самарской области в отношении информационных технологий, например, в сфере образования, здравоохранения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленности и строительства.
В связи с этим в 2020 году сотрудничество с регионом АНО «Цифровая экономика» будет развивать и в этих направлениях, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 декабря 2019 19:36Кому положены льготы на коммунальные услуги
Расходы на платежи по коммунальным услугам довольно ощутимо бьют по бюджету многих граждан России, ведь и без того высокие цены на них растут ежегодно. Социум
6
23 декабря 2019 19:28Летний отдых в детском лагере. Преимущества
Лето в городе… Тем, кто привык проводить лето у бабушки в деревне или в дорогих выездных лагерях, такая перспектива может показаться не самой заманчивой. Социум
12
23 декабря 2019 18:39
В честь 300-летия ведомства лучшим сотрудникам были вручены почетные государственные, региональные и ведомственные награды. Социум
71
Здравоохранение
22 декабря 2019 12:17
В среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. Здравоохранение
340
21 декабря 2019 18:35
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12. Здравоохранение
720
20 декабря 2019 19:31
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области. Здравоохранение
558
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
224
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14988
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14838
Туризм
23 декабря 2019 09:53
Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. Туризм
163
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
765
20 декабря 2019 12:20
Каждый человек, собираясь в отпуск, хочет провести его интересно и увлекательно. И речные круизы предпочитают многие. Это невероятное ощущения/, яркие и... Туризм
58
Образование
23 декабря 2019 18:49
«Урок цифры» — это большая федеральная программа, которая направлена на профориентацию современных школьников для вовлечения их в цифровую... Образование
62
20 декабря 2019 17:53
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны». Образование
556
19 декабря 2019 14:33
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи. Образование
390
Культура
23 декабря 2019 15:53
«В сапоге у бабки играл фокстрот» - фразеологизм, означающий примерно то же, что наше «сапоги всмятку», то есть чепуха, вздор, полнейшая бессмыслица. Культура
119
23 декабря 2019 14:41
Вы увидите музыкальный спектакль с персонажами любимых сказок Ганса Христиана Андерсена. Культура
160
23 декабря 2019 14:02
За его плечами 7 томов произведений. Культура
139
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
183
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15557
Мода
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
81
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
121
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
274
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
413
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
563
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
373
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1129
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
788
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
723
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
445
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
664
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
787
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1040
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2174
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2684
Мероприятия