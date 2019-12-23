Самарскую область отметили на федеральном уровне за активное участие во всероссийской акции «Урок Цифры»

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Самарская область получила благодарность от Министра просвещения РФза активное участие во всероссийской образовательной акции Урок Цифры в 2018-2019 учебном году.«Урок цифры» — это большая федеральная программа, которая направлена на профориентацию современных школьников для вовлечения их в цифровую экономику. От того, насколько эффективно, правильно и безопасно дети будут использовать эти возможности, и зависит их комфортное будущее.Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими IT-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и помогают ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования проходит во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года. Каждый этап посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».Самарская область активно участвует в реализации национального проекта, инициированного Президентом Российской Федерации. Реализация нацпроекта в регионе проходит под личным контролем губернатора«Урок цифры» создан как коллективный проект с участием ряда ведущих IT-компаний: «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».Число участников проекта по всей России уже достигло 14 миллионов. В нашем регионе к «Уроку цифры» присоединились 648 школ. Впереди ребят ждут занятия по темам: «Сети и облачные технологии», «Персональные помощники», «Безопасность будущего», «Искусственный интеллект и машинное обучение».По итогам ноябрьских уроков Самарская область вошла в число лидеров по количеству участников акции «Урок Цифры» по теме «Большие данные», заняв 4 место по России, уступив лишь столичным регионам. Благодарность от Министра просвещения РФ за поддержку и активное участие во всероссийской образовательной акции "Урок Цифры" руководителю проектного офиса цифрового развития Самарской областивручил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»Кроме того, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества и планы на 2020 год. Помимо успехов региона в решении задач преобразования системы госуправления, госуслуг, приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, Александр Зорин отдельно отметил значительный экспортный потенциал Самарской области в отношении информационных технологий, например, в сфере образования, здравоохранения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленности и строительства.В связи с этим в 2020 году сотрудничество с регионом АНО «Цифровая экономика» будет развивать и в этих направлениях, передает пресс-служба облправительства.